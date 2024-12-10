

Суд оставил под арестом участника акций, обвиняемого в хранении наркотиков

10.12.2024 19:30





Процесс над врачом Гиоргием Ахобадзе прошел сегодня, 10 декабря. Судья Нино Маридашвили удовлетворила ходатайство обвинения и оставила его под стражей на два месяца.



Задержание. Произошло ночью 7 декабря на проспекте Тамар Мепе, когда врач возвращался домой после акции. Ахобадзе говорит, что в ходе ареста почувствовал, как ему что-то положили «какое-то вещество» в левый карман. Видеосъемку полицейские не вели — по их словам, из-за отсутствия технического ресурса.



По шестой части статьи 260 УК Грузии — хранение наркотиков в особо крупном размере. Следствие утверждает, что у Ахобадзе обнаружили три грамма Alpha-PVP.



Ахобадзе заявил, что его предупреждали о подобном развитии событий из-за его политической активности. Вину он не признаёт и уже объявил голодовку. По его же словам, обвинение было подобрано намеренно, поскольку общественности было бы легче поверить, учитывая его наркозависимость в прошлом.





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