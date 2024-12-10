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Молодого парня сбросили на рельсы в тбилисском метро
10.12.2024 19:32
Молодой человек погиб после того, как упал на рельсы и был сбит поездом в тбилисском метрополитене.
Очевидцы сообщили, что человек в состоянии алкогольного опьянения толкнул 18-летнего парня, тот упал на рельсы, где его сбил поезд.
В эти минуты полиция мобилизована на станции метро "Университет". Как сообщает корреспондент "TV PIrveli", спасатели извлекли тело молодого человека с рельс.
В связи с произошедшим движение на Сабурталинской линии Тбилисского метро временно приостановлено. На месте работают соответствующие службы.
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