

Декану Батумского университета искусств и группе студентов грозит до двух лет тюрьмы

11.12.2024 13:13





Прокуратура предъявила обвинение декану Батумского университета искусств Мамуке Джорбенадзе и четырем студентам по статье о насилии с отягчающими обстоятельствами — им грозит до двух лет тюрьмы.



Мамука Джорбенадзе — декан факультета изобразительного, сценического и кино-телевизионного искусства. Студенты учатся на этом же факультете.



«В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 3 декабря в административном здании одного из вузов Батуми декан и студенты этого же вуза избили в группе двух человек», говорится в заявлении прокуратуры. .



Прокуратура обратилась в Батумский городской суд с ходатайством о продлении сроков заключения обвиняемым в качестве меры пресечения.



Что случилось: версии

По версии МВД, 3 декабря, во время протестной акции, группа участников во главе с деканом вошла в здание Батумского университета искусств, чтобы повесить баннер возле ректората. Однако, одна из преподавателей университета помешала этому. В ответ декан оскорбил ее. Позже декан, вместе со студентами, с применением физического насилия, в здании университета напал на мужа преподавательницы и его друга.



Студенты-очевидцы, которые требуют освобождения своих однокурсников и декана, рассказывают другую версию, пишет Batumelebi.



По ней студенты обнаружили в университете сорванный протестный плакат, и решили его вернуть обратно, на что агрессивно отреагировала преподаватель Теа Цагуриа. Декан Мамука Джорбенадзе встал на сторону студентов и попросил преподавателя вести диалог в рамках приличия. .В результате возник конфликт, в ходе которого Цагуриа пригрозила декану и позвонила своему мужу, сотруднику мэрии Батуми.



Муж Цагуриа, Иракли Девадзе, вскоре прибыл в университет вместе с другом на разборки. В конфликт вмешались несколько студентов, которые позже и были задержаны вместе с деканом.



«Мы, студенты Батумского университета искусств, выражаем солидарность незаконно задержанным батоно Мамуге Джорбенадзе и четырём студентам. Требуем их освобождения!» — говорится в заявлении студентов. Они также опубликовали скриншоты переписки с угрозами в адрес декана, который присылал муж преподавательницы.



Сам Ираклий Девадзе не дает комментариев СМИ. Он опубликовал видео конфликта в Facebook и написал, что Мамука Зорбенадзе «словесно, психологически и морально» оскорбил его жену по политическим мотивам и что после этого он пришел в университет «пообщаться».



И декану и студентам предъявлены обвинения по статье 126 прим. УК Грузии — «побои либо иное насилие, причинившие физические страдания потерпевшему, но не повлекшие последствий», совершенные в группе. Наказание по этой статье штраф или общественно полезный труд на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет.



Университетский протест

После начала волны протестов в Грузии, из-за заморозки правительством «Грузинском мечты» переговоров о вступлении в ЕС, преподаватели и студенты Батумского государственного университета искусств опубликовали заявление с текстом:



«Мы заявляем, что категорически не согласны с решением правительства Грузии приостановить отношения с Европейским Союзом. Мы готовы бороться за европейское будущее Грузии, которое является гарантией свободы и прогресса нашей страны. Наша позиция твёрдая и основана на защите нашего исторического выбора и ценностей».



Первая подпись под заявлением — декана факультета изобразительного, сценического и кино-телевизионного искусства. Далее идут несколько десятков подписей профессоров, их ассистентов и приглашенных лекторов, и студентов.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





