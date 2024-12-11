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Тринадцатая ночь протеста — задержаны шесть участников мирной акции
11.12.2024 13:17
Тринадцатая ночь масштабного проевропейского протеста, завершилась задержанием шестерых граждан. Они были задержаны в административном порядке. Данную информацию Netgazeti подтвердили в МВД Грузии.
В ночь с 10 на 11 декабря митинг проходил мирно. Никакой пиротехники не применялось, представители полиции не стояли рядом с демонстрантами, как это обычно бывает на улицах Чичинадзе и 9 апреля, граничащих с парламентом. Однако после разгона митинга в ходе операции силовиков также были задержаны 6 человек.
Уже четырнадцатый день сотни тысяч людей выходят на акции в Тбилиси и других городах Грузии. Протест вызван решением правительства приостановить евроинтенгерацию. Власти отвечают на протесты слезоточивым газом и водометами. Силовики избивали, преследовали и задерживали протестующих. Полиция, а также агрессивные группировки, предположительно связанные с властями, избивали журналистов, не позволяя освещать события с акций. Несколько сотен протестующих были арестованы по различным обвинениям в правонарушениях и уголовных преступлениях. Многие сообщали об избиениях и жестоком обращении во время содержания под стражей; десяткам потребовалась госпитализация.
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