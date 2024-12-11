

В Таллине «разыскивают» посла Грузии в Эстонии

11.12.2024 13:21





Граждане Грузии, проживающие в Эстонии, пытаются найти посла Зураба Хамасуридзе.



«Пропал без вести» — плакаты такого содержания появились на улицах Таллинна сегодня, 10 декабря.



Граждане Грузии проживающие в Эстонии уже несколько дней требуют встречи с послом Грузии в Эстонии, однако безрезультатно.



Мы, грузины, неоднократно обращались к послу, просили диалога, ищем ответы и требуем ответственности. Но вместо ответов посол скрывается – избегает встреч, игнорирует звонки и отказывается встречаться.



Мы призываем посла выполнить свой долг: высказать свою позицию, встретиться с нами и ответить на наши вопросы.



Молчание — это не нейтралитет, это соучастие», — пишут граждане Грузии, проживающие в настоящее время в Таллинне.



Ранее, 5 декабря, охрана посольства не позволила гражданам Грузии находится в здании.



«Они выгнали нас из здания», — рассказали они изданию «Батумелеби».





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