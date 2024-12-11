

В Чхороцку прошла акция учителей школ

11.12.2024 16:21





В Чхороцку, в парке имени Якоба Гогебашвили, часть учителей провела акцию протеста.



Педагоги Чхороцку выражают солидарность с гражданами, задержанными и избитыми спецназом в столице.



«Мы, учителя Чхороцку, считаем, что наш голос должен присоединиться к общему голосу — мы должны осудить насилие в отношении тех людей, которые протестуют против всего этого.



Особенно нас беспокоит судьба избитых и замученных молодых людей.



Самое важное - это то, что предусмотрено статьей 78 Конституции, это должно быть выполнено.



Это наше первейшее требование, мы хотели это сказать учителям особенно нашим коллегам, на фоне их молчания», - говорят учителя..



В Чхороцку запланирована акция протеста также и на вечернее время.







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