

На акции в ночь на 11 декабря в Тбилиси были задержаны 6 демонстрантов

11.12.2024 16:31





В ночь на 11 декабря на акции в Тбилиси полиция задержала 6 человек. В пресс-центре МВД грузинской службе Радио Свобода сообщили, что все шесть человек задержаны в административном порядке.



С 28 ноября по 11 декабря МВД сообщило о задержании более 400 участников проевропейских протестов, проходящих в столице и других городах, более 30 человек были задержаны по уголовным обвинениям, им грозит несколько лет лишения свободы.



Демонстранты называют задержанных политическими заключенными и отмечают, что до сих пор не был привлечен ответственности ни один силовик причастный к насилию над участниками акций или журналистами.



10 декабря Народный защитник Грузии заявил, что его сотрудники посетили 337 человек в изоляторах и клиниках, 225 из них указали на жестокое обращение со стороны правоохранителей, у 157 наблюдаются травмы.





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