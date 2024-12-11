

Сотрудники трудовой инспекции заявили о давлении со стороны руководства

11.12.2024 18:03





Сотрудник службы трудовой инспекции, подчинённой Министерству здравоохранения, направил письмо телеканалу «Mtavari», обвинив главу службы Беку Перадзе в угрозах и давлении на сотрудников.



В письме отмечается:



• Руководство требует увольнения сотрудников, которые выражают несогласие с политикой партии «Грузинская мечта».

• После публикации в Facebook одного из сотрудников, выражавшего обеспокоенность прекращением переговоров с ЕС, было организовано экстренное собрание.

• На собрании Бека Перадзе пригрозил увольнением тем, кто выйдет на протесты, а также запретил публично заявлять о своём уходе.



Сотрудники службы приняли решение:

• Подать коллективные заявления об увольнении.

• Дистанцироваться от текущей политики.

• Поддержать протестное движение и народ Грузии.



"Нам категорически запретили подавать заявления об увольнении или публиковать их в публичных пространствах.

Если мы осмелимся это сделать, нас ждут серьёзные последствия.



Нам напомнили, что за нами следят сотрудники мониторинга и Службы государственной безопасности.

Несмотря на это, мы решили действовать сообща.



О нашем решении было сообщено руководству, но срок, который они попросили для раздумий, уже истёк".



Ранее, на сегодня, 11 декабря, был объявлен марш сотрудников государственных учреждений.



«Действующие и бывшие госслужащие вместе выразим стремление к европейскому будущему! В среду, 11 декабря, в 20:00, шествие от площади Республики до здания парламента!» — заявляют организаторы акции.





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