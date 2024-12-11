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Сотрудники трудовой инспекции заявили о давлении со стороны руководства
11.12.2024 18:03
Сотрудник службы трудовой инспекции, подчинённой Министерству здравоохранения, направил письмо телеканалу «Mtavari», обвинив главу службы Беку Перадзе в угрозах и давлении на сотрудников.
В письме отмечается:
• Руководство требует увольнения сотрудников, которые выражают несогласие с политикой партии «Грузинская мечта».
• После публикации в Facebook одного из сотрудников, выражавшего обеспокоенность прекращением переговоров с ЕС, было организовано экстренное собрание.
• На собрании Бека Перадзе пригрозил увольнением тем, кто выйдет на протесты, а также запретил публично заявлять о своём уходе.
Сотрудники службы приняли решение:
• Подать коллективные заявления об увольнении.
• Дистанцироваться от текущей политики.
• Поддержать протестное движение и народ Грузии.
"Нам категорически запретили подавать заявления об увольнении или публиковать их в публичных пространствах.
Если мы осмелимся это сделать, нас ждут серьёзные последствия.
Нам напомнили, что за нами следят сотрудники мониторинга и Службы государственной безопасности.
Несмотря на это, мы решили действовать сообща.
О нашем решении было сообщено руководству, но срок, который они попросили для раздумий, уже истёк".
Ранее, на сегодня, 11 декабря, был объявлен марш сотрудников государственных учреждений.
«Действующие и бывшие госслужащие вместе выразим стремление к европейскому будущему! В среду, 11 декабря, в 20:00, шествие от площади Республики до здания парламента!» — заявляют организаторы акции.
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