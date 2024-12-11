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Новый тренер тбилисского «Динамо» - Владимир Какашвили
11.12.2024 19:09
По данным Geo Team, несколько часов назад состоялась вторая встреча президента тбилисского «Динамо» Романа Пипиа и Владимира Какашвили.
Стороны устно договорились. Как известно, через несколько дней 44-летний тренер подпишет контракт с тбилисским «Динамо».
Владимир Какашвили много лет работал в академии тбилисского «Динамо». Он работал в клубе «Самтредиа» со второго тура Национальной лиги текущего года.
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