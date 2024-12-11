

Coca-Cola Bottlers Georgia отменила новогодний караван из-за событий в стране

11.12.2024 19:34





Coca-Cola Bottlers Georgia впервые с 1997 года отменила традиционный новогодний караван в Грузии — из-за ситуации в стране.



«Мы считаем, что сейчас самое время искать «Санту» внутри себя. Укреплять друг друга и не оставлять никого в одиночестве», говорится в обращении компании.



Coca-Cola Bottlers Georgia выражает солидарность с теми, «кто неустанно и смело стоит на страже европейского будущего Грузии».



Число частных компаний, из-за ситуации в стране отменивших свои рождественские фестивали или отказавшихся представлять продукцию на распродажах в муниципальных новогодних городках, превысило 200. Об этом сообщает бизнес-портал BM.ge.



От крупных Biblusi и Château Mukhrani, до совсем небольших производств, многие из который делали годовую выручку на новогодних распродажах.



О том, что категорически против решения правительства Грузии приостановить переговоры о вступлении в ЕС, заявили 12 бизнес-ассоциаций.



О том, что не будет традиционных новогодних мероприятий, объявило развлекательное мультифункциональное пространство Fabrika.



Два самых крупных коммерческих банка Грузии – TBC Bank и Bank of Georgia заявили о безальтернативности европейского пути после решения правительства о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз. Оба банка сообщили, что их сотрудники были задержаны на акциях протеста и направили на помощь к ним своих юристов.



Источник: Новости - Грузия

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