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Учительнице нанесли ножевое ранение за ее проевропейскую позицию


11.12.2024   19:57


Сегодня в селе Казрети неизвестный напал на учительницу государственной школы и нанесло ей ножевое ранение в лицо.

По имеющися данным, 30-летняя Пикрия Эпиташвили была атакована сзади.

"C@еби в свою любимую Европу с такими же агентами, как ты!" — сказал неизвестный, после чего нанес ей рану.

В последние дни люди, связанные с "Грузинской мечтой", физически расправляются с гражданами, критически настроенными против режима.


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