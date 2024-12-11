

Учительнице нанесли ножевое ранение за ее проевропейскую позицию

11.12.2024 19:57





Сегодня в селе Казрети неизвестный напал на учительницу государственной школы и нанесло ей ножевое ранение в лицо.



По имеющися данным, 30-летняя Пикрия Эпиташвили была атакована сзади.



"C@еби в свою любимую Европу с такими же агентами, как ты!" — сказал неизвестный, после чего нанес ей рану.



В последние дни люди, связанные с "Грузинской мечтой", физически расправляются с гражданами, критически настроенными против режима.







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