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Учительнице нанесли ножевое ранение за ее проевропейскую позицию
11.12.2024 19:57
Сегодня в селе Казрети неизвестный напал на учительницу государственной школы и нанесло ей ножевое ранение в лицо.
По имеющися данным, 30-летняя Пикрия Эпиташвили была атакована сзади.
"C@еби в свою любимую Европу с такими же агентами, как ты!" — сказал неизвестный, после чего нанес ей рану.
В последние дни люди, связанные с "Грузинской мечтой", физически расправляются с гражданами, критически настроенными против режима.
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