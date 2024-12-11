

Заявление правозащитников относительно угрозы властей о депортации иностранцев

11.12.2024 20:11





Заявление правозащитников относительно угрозы властей о депортации иностранцев, задержанных на акциях протеста в Тбилиси.



"Согласно данным, поступившим на горячую линию сети правовой помощи неправительственных организаций в последние дни, участников протестных акций, являющихся гражданами иностранных государств, вызывают в Департамент миграции МВД.



Отмечается, что сотрудники департамента звонят иностранным гражданам, задержанным во время протестов в Тбилиси по административным делам, и требуют немедленно явиться в Департамент миграции. При этом не разъясняются правовые основания для вызова. Большинство этих лиц имеют законные основания для пребывания в Грузии.



Также поступила информация, что один из вызванных в Департамент миграции лиц был вынужден покинуть территорию Грузии через третью страну.



Изгнание иностранных граждан из страны за участие в мирных демонстрациях не соответствует национальному законодательству и международным стандартам.



Мы считаем такие действия необоснованными и призываем прекратить их применение параллельно с наложением санкций, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях.



В случае вызова в Департамент миграции вы можете:

- Потребовать разъяснений о целях вашего вызова в административный орган.

- Запросить отправку официального уведомления в письменной форме.

- Обратиться к адвокату и получить правовую помощь.

- Связаться с консульством/посольством вашей страны в Грузии.", - заявляет объединение правозащитников.







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