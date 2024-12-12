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Пострадавшие на митингах смогут получить бесплатную психологическую помощь
12.12.2024 00:37
Центр психологической и социальной поддержки ნდობა («Доверие») запустил горячую линию для избитых и арестованных участников акций. Получить бесплатную помощь можно ежедневно с 10:00 до 18:00 по телефону 2 911 000, сообщила на своей странице в фейсбуке психотерапевтка Нини Чачиа.
С призывом создать горячую линию для пострадавших к психологам 10 декабря обратилась бывшая народная защитница Нино Ломджариа.
«У большинства пострадавших тяжелые психоэмоциональные состояния, многие находятся в состоянии, когда не могут говорить о пережитом насилии. Юристам и правозащитникам в одиночку не справиться, кроме бесплатной правовой помощи нужна немедленная бесплатная психологическая поддержка!» — написала она в фейсбуке.
Сегодня на Руставели вновь проходит акция против приостановки процесса евроинтеграции Грузии. Протесты не прекращаются с 28 ноября.
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