

Заза Окуашвили: О закрытии телекомпании «Мтавари Архи» я не думал

12.12.2024 11:16





По заявлению учредителя "Мтавари Архи" Зазы Окуашвили, он не принимал решение о закрытии телеканала.



Учредитель телекомпании распространил заявление, в котором обвиняет директора канала Георгия Габуния в клевете. Он также говорит о доведении телекомпании до банкротства нынешним и бывшим директорами – Никой Гварамия и Георгием Габуния.



"В ответ на заявление Георгия Габуния хочу сказать, что я не принимал решения о закрытии телеканала, и указанное заявление последнего является клеветой в мой адрес и часть плана Ники Гварамия, чтобы их дела и интерес были упакованы так, как представил Габуния.



Проблемный вопрос, связанный с "Мтавари Архи", который так неожиданно сегодня вынесли на публику Ника Гварамия и Георгий Габуния, не служит интересам канала и является шагом, предпринятым против него. Мной, как партнером, никаких шагов, которые бы препятствовали его деятельности, предпринято не было, а претензии по менеджменту остаются те же, что и несколько месяцев назад.



Всего несколько дней назад у меня была коммуникация с группой журналистов, которым я также сказал, что, несмотря на разграбление и доведение до искусственного банкротства "Мтавари Архи" со стороны Ники Гварамия и Георгия Габуния, о закрытии телекомпании я не думал.



Проблема телекомпании в том, что директора – сначала Ника Гварамия, а затем Георгий Габуния довели ее до банкротства. Их деятельность является примером того, как можно прикрыться СМИ и грабить телеканал за счет терпения журналистов и текущей ситуации в стране, использовать и превратить телевидение в машину по отмыванию миллионов долларов США в мировом масштабе.



Хочу напомнить, что я лично веду несколько международных тяжб с Бидзиной Иванишвили, так что обвинение Габуния в том, что я имею какую-либо связь с Иванишвили, является комичным и лишенным логики", - заявил Окуашвили.





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