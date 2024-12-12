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Грузинский актер Дута Схиртладзе больше не является сотрудником телекомпании «Имеди»


12.12.2024   16:56


Известный в Грузии телеведущий и актер Дута Схиртладзе больше не является сотрудником телекомпании «Имеди». Соответствующую информацию 11 декабря распространили различные СМИ, а сегодня её подтвердил телеканал.

«Согласно решению руководства канала, Дута Схиртладзе с 10 декабря больше не работает в «Телеимеди», — говорится в сообщении телекомпании, опубликованном в соцсети Facebook.

Пока не уточняется, кто принял соответствующее решение — сам телеведущий или руководство телеканала.

Накануне Схиртладзе опубликовал пост в соцсети с требованием освободить задержанных в Тбилиси участников акций протеста.

«Имеди» активно освещает последние акции протеста по всей Грузии с позиции «Грузинской мечты».


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