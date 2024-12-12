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Грузинский актер Дута Схиртладзе больше не является сотрудником телекомпании «Имеди»
12.12.2024 16:56
Известный в Грузии телеведущий и актер Дута Схиртладзе больше не является сотрудником телекомпании «Имеди». Соответствующую информацию 11 декабря распространили различные СМИ, а сегодня её подтвердил телеканал.
«Согласно решению руководства канала, Дута Схиртладзе с 10 декабря больше не работает в «Телеимеди», — говорится в сообщении телекомпании, опубликованном в соцсети Facebook.
Пока не уточняется, кто принял соответствующее решение — сам телеведущий или руководство телеканала.
Накануне Схиртладзе опубликовал пост в соцсети с требованием освободить задержанных в Тбилиси участников акций протеста.
«Имеди» активно освещает последние акции протеста по всей Грузии с позиции «Грузинской мечты».
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