

Грузинский актер Дута Схиртладзе больше не является сотрудником телекомпании «Имеди»

12.12.2024 16:56





Известный в Грузии телеведущий и актер Дута Схиртладзе больше не является сотрудником телекомпании «Имеди». Соответствующую информацию 11 декабря распространили различные СМИ, а сегодня её подтвердил телеканал.



«Согласно решению руководства канала, Дута Схиртладзе с 10 декабря больше не работает в «Телеимеди», — говорится в сообщении телекомпании, опубликованном в соцсети Facebook.



Пока не уточняется, кто принял соответствующее решение — сам телеведущий или руководство телеканала.



Накануне Схиртладзе опубликовал пост в соцсети с требованием освободить задержанных в Тбилиси участников акций протеста.



«Имеди» активно освещает последние акции протеста по всей Грузии с позиции «Грузинской мечты».





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