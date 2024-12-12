

Протестные шествия деятелей искусств и IT-сферы объединились

12.12.2024 17:25





Изначально участники акции протеста деятелей искусств собрались у здания Тбилисской консерватории, после чего перешли на перекресток проспекта Чавчавадзе, Варазисхеви и Меликишвили.



Они держат в руках баннеры -"Консерватория не законсервируется!", "Свободу Анри Какабадзе!".



Требование протестующих – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных на акциях протеста.



Объединенное шествие сначала планирует прийти к Общественному вещателю Грузии, а затем – к Тбилисской мэрии.





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