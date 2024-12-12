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Протестные шествия деятелей искусств и IT-сферы объединились


12.12.2024   17:25


Изначально участники акции протеста деятелей искусств собрались у здания Тбилисской консерватории, после чего перешли на перекресток проспекта Чавчавадзе, Варазисхеви и Меликишвили.

Они держат в руках баннеры -"Консерватория не законсервируется!", "Свободу Анри Какабадзе!".

Требование протестующих – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных на акциях протеста.

Объединенное шествие сначала планирует прийти к Общественному вещателю Грузии, а затем – к Тбилисской мэрии.


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