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Направляющегося с акции гражданина Гиорги Шатберашвили задержали в подъезде его дома
12.12.2024 19:20
Направляющегося с акции гражданина Гиорги Шатберашвили задержали в подъезде его дома.
Шатберашвили доехал на такси с проспекта Руставели до своего дома и пропал. В течение двух часов его семья не могла с ним связаться, а позже жене Шатберашвили позвонили и сообщили, что он задержан в административном порядке.
Также TV Formula сообщает, что был задержан Лука Гвиниашвили. Отмечается, что лица, которые проводили задержание, были в штатском.
МВД Грузии, тем временем, сообщает, что задержало одного человека Г.Х.,1998 г.р., по обвинению в групповом повреждении имущества.
Согласно их информации, обвиняемый 4 декабря текущего года во время акции на проспекте Руставели повредил 7 камер видеонаблюдения, находящихся на балансе Центра управления общественной безопасностью 112. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
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