

В Евровидении-2025 примут участие 38 стран

12.12.2024 20:14





В 69-м конкурсе песни «Евровидение» примут участие 38 стран. В следующем году Евровидение пройдет в Базеле, Швейцария. Швейцария принимает конкурс после того, как Nemo из Швейцарии выиграл конкурс 2024 года с песней The Code. Он набрал 591 балл.



В конкурсе примут участие следующие страны: Грузия, Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Великобритания.



Евровидение-2025 пройдет 13, 15 и 17 мая.







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