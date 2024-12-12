

Редакторы и журналисты всего мира заявляют о своей солидарности с представителями грузинских СМИ

12.12.2024 21:11





Редакторы и журналисты всего мира заявляют о своей солидарности с представителями грузинских СМИ.



Совместное заявление об этом распространяют члены глобальной сети “Международного института прессы” (IPI) и члены сети независимой медии Центральной и Восточной Европы IPI.



“Мы, жестко осуждаем целенаправленные, умышленные и, зачастую, жестокие нападения на журналистов со стороны сил государственной безопасности и частных лиц в период нынешней волны протестов в Грузии. Протест был вызван решением правительства Грузии от 28 ноября о приостановке процесса переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года.



В столь темные времена для свободы прессы и демократии в Грузии, мы заявляем о своей полной солидарности с отважными журналистами, продолжающими свою жизненно необходимую работу по информированию общества, несмотря на непостижимо враждебную и опасную среду. Их работа является обязательной – не только с целью информирования грузинского общества о происходящих событиях, но и для всего мира.



Журналисты были жестоко избиты, им наносили словесные оскорбления, угрожали и задерживали. Конфисковали и уничтожили их снаряжение и постоянно мешали их работе. Вместе с тем, продолжаются кампанию с целью очернить независимую журналистику…



Эти беспрецедентные нападки на свободу прессы в стране, осуществляются параллельно с откатом от демократических свобод. В течение последних нескольких месяцев, медиа-среда стала еще более враждебной и опасной, когда правовые и институциональные инструменты используются для притеснения и ограничения критических голосов”, - говорится в заявлении.



Всего совместное заявление подписало 78 ведущих редакторов, журналистов и представителей СМИ.





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