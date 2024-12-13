

Полиция задержала известного кардиолога Рамаза Зосиашвили

13.12.2024 01:00





Кардиолога Рамаза Зосиашвили доставили в отделение полиции. По имеющейся информации, направлявшийся с акции домой Зосиашвили был остановлен сотрудниками под предлогом необходимости проведения поверхностного осмотра.



В отделении полиции у него изъяли фонарик, который он использовал в личных целях, отобрали удостоверение личности и мобильный телефон.



Полиция утверждает, что Зосиашвили не находится под арестом, хотя причина его перевода в ведомство неизвестна.



"Мы официально составим протокол, мы должны вас осмотреть поверхностно, это не обыск. Мы не можем дождаться [адвокатов]», — сказал один из полицейских.



Задержание врач связывает со своей активностью и участием в проевропейском митинге. Рамаз Зосиашвили является одним из инициаторов марша медицинского сообщества 13 декабря, об этом он сообщил сегодня в социальной сети.





P.S. Согласно последней информации, Зосиашвили был освобожден под расписку.











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