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Представители IT-сферы шествием протеста движутся от площади Республики к парламенту
13.12.2024 13:46
Началось шествие протеста представителей IT-сферы. В эти минуты участники акции движутся по проспекту Руставели, в сторону парламента. Сначала участники митинга собрались на площади Республики.
Участники шествия заняли обе стороны автодороги на проспекте Руставели. Соответственно, проспект перекрыт.
Участники акции скандируют – «Грузия».
Они требуют освобождения граждан, задержанных в ходе нынешних акций протеста, и проведения выборов заново.
Участники акции принесли флаги Грузии и Евросоюза.
Параллельно за участниками акции следуют несколько экипажей МВД.
Также в 13:00 на площади Республики соберутся представители HR, тренеров и финансов.
Также на разных локациях в масштабе столицы в течение дня анонсировано несколько шествий представителей различных сфер.
Для справки, масштабные акции повлекло решение «Грузинской мечты» от 28 ноября, согласно которому Грузия не будет ставить вопрос открытия переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года.
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