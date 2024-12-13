

Представители IT-сферы шествием протеста движутся от площади Республики к парламенту

13.12.2024 13:46





Началось шествие протеста представителей IT-сферы. В эти минуты участники акции движутся по проспекту Руставели, в сторону парламента. Сначала участники митинга собрались на площади Республики.



Участники шествия заняли обе стороны автодороги на проспекте Руставели. Соответственно, проспект перекрыт.



Участники акции скандируют – «Грузия».



Они требуют освобождения граждан, задержанных в ходе нынешних акций протеста, и проведения выборов заново.



Участники акции принесли флаги Грузии и Евросоюза.



Параллельно за участниками акции следуют несколько экипажей МВД.



Также в 13:00 на площади Республики соберутся представители HR, тренеров и финансов.



Также на разных локациях в масштабе столицы в течение дня анонсировано несколько шествий представителей различных сфер.



Для справки, масштабные акции повлекло решение «Грузинской мечты» от 28 ноября, согласно которому Грузия не будет ставить вопрос открытия переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года.





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