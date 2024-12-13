

Задержанный в Тбилиси демонстрант рассказал об угрозах изнасилованием со стороны силовиков

13.12.2024 15:09





20-летний Лука Бардавелидзе – демонстрант задержанный 4 декабря на акции против антиевропейской политики «Грузинской мечты» раскрыл в зале суда шокирующие подробности своего ареста. Молодой человек заявляет, что силовики угрожали ему изнасилованием:



«Разденем, снимем на видео и изнасилуем», — процитировал в суде угрозы правоохранителей Бардавелидзе.

До этого, как утверждает молодой человек, он ждал у одной из станций метро свою девушку.



«В мою сторону направились люди в масках, я побежал, потом остановился посреди дороги, они на полной скорости ехали на машине и чуть не сбили меня. Я слышал, врежься в него, убей.



Когда меня поймали, один человек ударил меня коленом по лицу, мне стало плохо, я умолял, говорил, что не могу дышать, им было все равно.



Они угрожали меня изнасиловать, убийством… Я не мог дышать, и просил дайте мне вздохнуть воздуха», — рассказал судье 20-летний парень.



Несмотря на эти показания суд вынес обвинительный приговор.





Источник: SOVA

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