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Задержанный в Тбилиси демонстрант рассказал об угрозах изнасилованием со стороны силовиков
13.12.2024 15:09
20-летний Лука Бардавелидзе – демонстрант задержанный 4 декабря на акции против антиевропейской политики «Грузинской мечты» раскрыл в зале суда шокирующие подробности своего ареста. Молодой человек заявляет, что силовики угрожали ему изнасилованием:
«Разденем, снимем на видео и изнасилуем», — процитировал в суде угрозы правоохранителей Бардавелидзе.
До этого, как утверждает молодой человек, он ждал у одной из станций метро свою девушку.
«В мою сторону направились люди в масках, я побежал, потом остановился посреди дороги, они на полной скорости ехали на машине и чуть не сбили меня. Я слышал, врежься в него, убей.
Когда меня поймали, один человек ударил меня коленом по лицу, мне стало плохо, я умолял, говорил, что не могу дышать, им было все равно.
Они угрожали меня изнасиловать, убийством… Я не мог дышать, и просил дайте мне вздохнуть воздуха», — рассказал судье 20-летний парень.
Несмотря на эти показания суд вынес обвинительный приговор.
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