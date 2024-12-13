

Специалисты пиара и маркетинга различных компаний, и представители творческих групп проводят акцию-шествие

13.12.2024 15:40





Специалисты пиара и маркетинга различных компаний, а также представители различных творческих групп проводят акцию в Тбилиси.



Они движутся шествием от проспекта Чавчавадзе к зданию парламента. По их словам, они протестуют против объявленного правительством 28 ноября решения, которое касается приостановки переговоров с Евросоюзом до 2028 года.



На данный момент участниками акции полностью занят и перекрыт проспект Чавчавадзе. Они держат флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры различного содержания. Они скандируют - «Выходите, выходите!» .





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