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Специалисты пиара и маркетинга различных компаний, и представители творческих групп проводят акцию-шествие
13.12.2024 15:40
Специалисты пиара и маркетинга различных компаний, а также представители различных творческих групп проводят акцию в Тбилиси.
Они движутся шествием от проспекта Чавчавадзе к зданию парламента. По их словам, они протестуют против объявленного правительством 28 ноября решения, которое касается приостановки переговоров с Евросоюзом до 2028 года.
На данный момент участниками акции полностью занят и перекрыт проспект Чавчавадзе. Они держат флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры различного содержания. Они скандируют - «Выходите, выходите!» .
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