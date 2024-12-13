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Biletebi запускает благотворительную акцию в поддержку театров
13.12.2024 16:39
«Серия отмененных спектаклей» — так называется акция помощи театрам и их коллективам, столкнувшимся с трудностями из-за отмены спектаклей.
Идея заключается в том, чтобы зрители могли приобрести билеты на спектакли, которые не состоятся. Средства, полученные от продажи таких билетов, станут благотворительными взносами, которые будут переданы театрам для поддержки их сотрудников и коллективов.
«Мы хотим дать людям возможность выразить свою поддержку и благодарность театрам, которые они уже демонстрируют на разных платформах», — говорится в заявлении компании.
На билеты не будет начисляться комиссия за обслуживание. Весь список можно посмотреть на сайте Biletebi.
Отмены различных мероприятий происходят на фоне солидарности с протестами, которые начались с 28 ноября, когда премьер-министр Грузии объявил о заморозке переговоров по вступление в ЕС.
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