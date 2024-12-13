

Илия II: Через взаимную ненависть, злобу мы не сможем решить ни одну национальную задачу

13.12.2024 16:46





«Мои духовные дети, события, происходящие в стране в последние дни, ясно показывают, что забота о мире должна стать обязанностью каждого из нас. Каждый человек — будь то взрослый или ребенок — должен отказаться от насилия и осознать, что в наше трудное время резкое обострение ситуации создает реальную угрозу главному достижению нашей страны — государственности и суверенитету, и, исходя из этого, определять свои действия», — говорится в заявлении Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, опубликованном на странице Патриархии Грузии.



По словам Патриарха, «для предотвращения неконтролируемых процессов крайне важно добиться диалога через конструктивность».



«Наша проблема сегодня также в том, что мы не осознаем, как отдаляемся от Бога и действуем против Его заповедей; забываем, что отсутствие любви, цинизм, неуважение… которые, к сожалению, стали привычкой для части нашего общества, — это губительные грехи. Проявлением этого является язык ненависти и физическая расправа. Через взаимную ненависть, ожесточение и злобу мы не сможем решить ни одну национальную задачу и только навредим себе и государству. Наше христианство заканчивается там, где заканчивается любовь к ближнему. Всю свою жизнь я молюсь за Грузию. И сегодня я непрестанно прошу Господа даровать нам мудрое и милосердное сердце. Любовь к Родине объединяет всех нас; поэтому я обращаюсь к вам: ради благополучия Грузии давайте объединимся в молитве, чтобы с Божьей помощью и внутренним миром мы смогли сделать правильные шаги. Совместные молитвы имеют великую силу.



Священнослужителям Грузии и тем, кто служит за рубежом, дается благословение ежедневно в 13:00 звонить в колокола и возносить молебен к Пресвятой Богородице. А вас, прихожан Грузии и находящихся за ее пределами, прошу (в дополнение к личным молитвенным правилам) ежедневно молиться: «Отче наш», 90-й псалом, «Открой нам двери милосердия», «Богородица, Дева, радуйся» (трижды), а также тропари Святому апостолу Андрею, святой Нино, святому Георгию и святому Николаю и завершать молитвой «Спаси, Господи, людей Твоих».



Грузия является неотъемлемой частью европейской цивилизации, и наш долг — способствовать укреплению и развитию национального государства европейского типа, основанного на нашем многовековом христианском духовно-культурном наследии и традиционных ценностях.



Сегодня — день памяти основателя Грузинской Церкви, святого апостола Андрея Первозванного, а также день памяти святого царя Вахтанга Горгасала, католикосов Петра I и Самуэля I. Пусть по их молитвам, по молитвам других святых покровителей Грузии и заступничеством Пресвятой Богородицы Господь дарует нашей стране единство, мир и благополучие», — говорится в заявлении Патриарха.





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