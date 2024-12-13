

Преподаватели Университета Грузии проводят акцию у мэрии Тбилиси

13.12.2024 17:01





У мэрии Тбилиси проходит акция лекторов Университета Грузии. Её участники выступают против «последних действий нелегитимного правительства».



«Университет Грузии объявил часовую забастовку, чтобы сказать, что это незаконное правительство, сфальсифицировавшее выборы, должно уйти в отставку.



Требуем проведения новых выборов с привлечением наблюдательной миссии Евросоюза, а также освобождения всех задержанных, которых подвергают пыткам», — цитирует слова одного участника акции телекомпания Pirveli.



13 декабря по всему Тбилиси продолжаются десятки акций протеста.





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