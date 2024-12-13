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Преподаватели Университета Грузии проводят акцию у мэрии Тбилиси


13.12.2024   17:01


У мэрии Тбилиси проходит акция лекторов Университета Грузии. Её участники выступают против «последних действий нелегитимного правительства».

«Университет Грузии объявил часовую забастовку, чтобы сказать, что это незаконное правительство, сфальсифицировавшее выборы, должно уйти в отставку.

Требуем проведения новых выборов с привлечением наблюдательной миссии Евросоюза, а также освобождения всех задержанных, которых подвергают пыткам», — цитирует слова одного участника акции телекомпания Pirveli.

13 декабря по всему Тбилиси продолжаются десятки акций протеста.


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