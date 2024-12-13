

Суд оштрафовал актера Георгия Накашидзе на 2000 лари

13.12.2024 17:04





Задержанный в административном порядке актер Георгий Накашидзе был признан Тбилисским городским судом нарушителем правопорядка и в качестве административного взыскания наложил штраф в размере 2000 лари. Решение приняла судья Нино Энукидзе. Судья прекратила административное производство за мелкое хулиганство, но признала правонарушением неповиновение полиции.



Георгия Накашидзе освободили из зала суда.



На сегодняшнем заседании также были допрошены свидетели, в том числе со стороны МВД. В частности, на заседании суда были допрошены двое полицейских и актер, режиссер Зура Гецадзе. На суде присутствовали актеры театра и кино, режиссеры и художники.



Георгий Накашидзе был задержан 3 декабря на проспекте Руставели. Его обвинили в совершении действий, предусмотренных статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, подразумевающими мелкое хулиганство и неповиновение полиции.





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