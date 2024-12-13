

Грузинские НПО просят дать им возможность выступить перед Советом иностранных дел Европейского Союза

13.12.2024 17:25





Члены гражданского общества Грузии направили письмо министру иностранных дел ЕС Кайе Каллас – представители третьего сектора требуют выступить перед Советом иностранных дел Европейского Союза 16 декабря.



В официальном заявлении, опубликованном на платформе X редактором европейского бюро "Радио Свобода" Рикардом Йозвяком, представители гражданского общества также призывают ввести санкции против Бидзины Иванишвили, членов "Грузинской мечты" и официальных лиц Грузии.



Помимо внесения ответственных за подрыв демократии в Грузии лиц в "черный список", в списке требований значатся непризнание результатов выборов от 26 октября и аннулирование виз для владельцев дипломатических паспортов.



"Уважаемая госпожа Каллас, уважаемые министры,



Мы, как представители гражданского общества Грузии, пишем вам, чтобы привлечь ваше внимание к серьезным политическим кризисам, возникшим в Грузии из-за действий "Грузинской мечты" под руководством Бидзины Иванишвили. Недавние события в Грузии представляют собой глубокое отклонение от демократических норм и европейского курса, которому страна долгое время следовала при широкой поддержке грузинского народа.



Мы хотим подчеркнуть эти события накануне заседания Совета по иностранным делам 16 декабря 2024 года и приветствуем возможность обратиться непосредственно к Совету, чтобы предоставить более подробную информацию о том, с чем в настоящее время сталкивается грузинский народ.



Руководство "Грузинской мечты" фактически узурпировало власть, сфальсифицировало парламентские выборы 26 октября и нарушило основные демократические принципы. 28 ноября 2024 года правящая партия окончательно отказалась от повестки дня по интеграции в Европейский Союз и с тех пор усилила репрессии против мирных протестующих, требующих отставки правительства, проведения новых выборов под контролем независимой избирательной администрации и освобождения всех политических заключенных.



В Грузии тысячи людей были несправедливо арестованы по политически мотивированным обвинениям за участие в мирных протестах и отстаивание европейского будущего страны.



Мы призываем ЕС предпринять следующие шаги:

1. Не признавать нелегитимное правительство Бидзины Иванишвили и результаты манипулированного избирательного процесса.

2. Ввести санкции против Иванишвили, руководства "Грузинской мечты" и официальных лиц – правоохранителей, прокуроров и судей, ответственных за создание и поддержание этой авторитарной системы.

3. Аннулировать визы для владельцев дипломатических паспортов, связанных с руководством "Грузинской мечты".

4. Оказать твердую поддержку гражданскому обществу Грузии и независимым СМИ, которые жизненно важны для противостояния авторитаризму и защиты демократических ценностей.



Это критический момент для Грузии и ее европейских устремлений. Грузинский народ остается преданным европейским ценностям. Мы призываем ЕС твердо поддержать народ Грузии решительными действиями, принять важные решения и поддержать их законные требования.



Спасибо за внимание и поддержку демократии и прав человека в Грузии. Мы с нетерпением ждем возможности выступить перед Советом иностранных дел 16 декабря."– говорится в заявлении.





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