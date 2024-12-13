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Стали известны соперники Грузии на отборочном этапе ЧМ-2026 по футболу
13.12.2024 17:59
В швейцарском Ньоне cостоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года среди европейских сборных.
В группе E соперниками сборной Грузии станут победитель матча Испания-Нидерланды, а также Турция и Болгария.
Всего будет 12 групп, победители которых напрямую получат право сыграть на ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Еще четыре сборные получат право сыграть в финальной стадии турнира по итогам стыковых матчей – в них примут участие 12 команд, занявших в группах вторые места, в еще четыре участника определятся в Лиге наций.
Полный состав отборочных групп:
Группа А:
Победитель матча Германия-Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург
Группа B:
Швейцария, Швеция, Словения, Косово
Группа C:
Проигравший матча Португалия-Дания, Греция, Шотландия, Беларусь
Группа D:
Победитель матча Франция-Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан
Группа E:
Победитель матча Испания-Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария
Группа F:
Победитель матча Португалия-Дания, Венгрия, Ирландия, Армения
Группа G:
Проигравший матча Испания-Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта
Группа H:
Австрия, Румыния, Босния, Кипр, Сан-Марино
Группа I:
Проигравший матча Германия-Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова
Группа J:
Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн
Группа K:
Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра
Группа L:
Проигравший матча Франция-Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.
Квалификационный турнир пройдет с марта по ноябрь 2025-го года.
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