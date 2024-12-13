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Стали известны соперники Грузии на отборочном этапе ЧМ-2026 по футболу


13.12.2024   17:59


В швейцарском Ньоне cостоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года среди европейских сборных.

В группе E соперниками сборной Грузии станут победитель матча Испания-Нидерланды, а также Турция и Болгария.

Всего будет 12 групп, победители которых напрямую получат право сыграть на ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Еще четыре сборные получат право сыграть в финальной стадии турнира по итогам стыковых матчей – в них примут участие 12 команд, занявших в группах вторые места, в еще четыре участника определятся в Лиге наций.

Полный состав отборочных групп:

Группа А:

Победитель матча Германия-Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург

Группа B:

Швейцария, Швеция, Словения, Косово

Группа C:

Проигравший матча Португалия-Дания, Греция, Шотландия, Беларусь

Группа D:

Победитель матча Франция-Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан

Группа E:

Победитель матча Испания-Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария

Группа F:

Победитель матча Португалия-Дания, Венгрия, Ирландия, Армения

Группа G:

Проигравший матча Испания-Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта

Группа H:

Австрия, Румыния, Босния, Кипр, Сан-Марино

Группа I:

Проигравший матча Германия-Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова

Группа J:

Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн

Группа K:

Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра

Группа L:

Проигравший матча Франция-Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

Квалификационный турнир пройдет с марта по ноябрь 2025-го года.


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