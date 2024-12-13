

Стали известны соперники Грузии на отборочном этапе ЧМ-2026 по футболу

13.12.2024 17:59





В швейцарском Ньоне cостоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года среди европейских сборных.



В группе E соперниками сборной Грузии станут победитель матча Испания-Нидерланды, а также Турция и Болгария.



Всего будет 12 групп, победители которых напрямую получат право сыграть на ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.



Еще четыре сборные получат право сыграть в финальной стадии турнира по итогам стыковых матчей – в них примут участие 12 команд, занявших в группах вторые места, в еще четыре участника определятся в Лиге наций.



Полный состав отборочных групп:



Группа А:



Победитель матча Германия-Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург



Группа B:



Швейцария, Швеция, Словения, Косово



Группа C:



Проигравший матча Португалия-Дания, Греция, Шотландия, Беларусь



Группа D:



Победитель матча Франция-Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан



Группа E:



Победитель матча Испания-Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария



Группа F:



Победитель матча Португалия-Дания, Венгрия, Ирландия, Армения



Группа G:



Проигравший матча Испания-Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта



Группа H:



Австрия, Румыния, Босния, Кипр, Сан-Марино



Группа I:



Проигравший матча Германия-Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова



Группа J:



Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн



Группа K:



Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра



Группа L:



Проигравший матча Франция-Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.



Квалификационный турнир пройдет с марта по ноябрь 2025-го года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





