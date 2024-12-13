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Марш протеста в Тбилиси также проводят эмигранты, которые присоединятся к акции на проспекте Руставели


13.12.2024   20:02


Грузинские эмигранты проводят акцию-шествие от площади Марджанишвили, через площадь Республики, к проспекту Руставели.

Участники митинга присоединятся к акции протеста на проспекте Руставели.

Как говорят грузинские эмигранты, участвующие в шествии, они выступают против приостановки процесса евроинтеграции и приехали на родину, чтобы принять участие в протесте.

«Свободу узникам режима», «проведения новых выборов», - скандируют участники акции.

У них различные баннеры с названиями разных стран, в том числе: Америка, Италия, Франция, Греция, Бельгия.


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