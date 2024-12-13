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Марш протеста в Тбилиси также проводят эмигранты, которые присоединятся к акции на проспекте Руставели
13.12.2024 20:02
Грузинские эмигранты проводят акцию-шествие от площади Марджанишвили, через площадь Республики, к проспекту Руставели.
Участники митинга присоединятся к акции протеста на проспекте Руставели.
Как говорят грузинские эмигранты, участвующие в шествии, они выступают против приостановки процесса евроинтеграции и приехали на родину, чтобы принять участие в протесте.
«Свободу узникам режима», «проведения новых выборов», - скандируют участники акции.
У них различные баннеры с названиями разных стран, в том числе: Америка, Италия, Франция, Греция, Бельгия.
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