

Марш протеста в Тбилиси также проводят эмигранты, которые присоединятся к акции на проспекте Руставели

13.12.2024 20:02





Грузинские эмигранты проводят акцию-шествие от площади Марджанишвили, через площадь Республики, к проспекту Руставели.



Участники митинга присоединятся к акции протеста на проспекте Руставели.



Как говорят грузинские эмигранты, участвующие в шествии, они выступают против приостановки процесса евроинтеграции и приехали на родину, чтобы принять участие в протесте.



«Свободу узникам режима», «проведения новых выборов», - скандируют участники акции.



У них различные баннеры с названиями разных стран, в том числе: Америка, Италия, Франция, Греция, Бельгия.





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