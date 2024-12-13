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Виноделы провели митинг в Тбилиси


13.12.2024   21:52


«Место грузинского вина — в Европе!» — с таким посланием виноградари, виноделы — представители малых и крупных виноделен, сомелье, винные критики, винные гиды, сотрудники винных баров и магазинов провели акцию протеста у министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

По словам представителей винодельческой отрасли, они протестуют против преследования и бесчеловечного обращения с мирными участниками, а также политики правительства, в результате которой, по их объяснению, Грузия теряет возможность интегрироваться в евроатлантическое пространство. Как отметили виноделы, грузинское вино, как и тысячи лет назад, должно вернуться в свою европейскую семью.

К митингу виноделов у министерства экономики и устойчивого развития Грузии присоединились музыканты.


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