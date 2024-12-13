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Музыканты и деятели культуры провели в Тбилиси марш протеста
13.12.2024 21:56
«Свободу узникам режима!» — с таким лозунгом музыканты и другие представители сферы культуры провели демонстрацию от консерватории в сторону министерства культуры Грузии.
Участники марша протеста пошли в сторону проспекта Руставели и призвали граждан к солидарности.
Требованием музыкантов, собравшихся у Минкульта, было повторное проведение выборов и освобождение арестованных на митингах граждан.
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