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Музыканты и деятели культуры провели в Тбилиси марш протеста


13.12.2024   21:56


«Свободу узникам режима!» — с таким лозунгом музыканты и другие представители сферы культуры провели демонстрацию от консерватории в сторону министерства культуры Грузии.

Участники марша протеста пошли в сторону проспекта Руставели и призвали граждан к солидарности.

Требованием музыкантов, собравшихся у Минкульта, было повторное проведение выборов и освобождение арестованных на митингах граждан.


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