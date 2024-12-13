

Музыканты и деятели культуры провели в Тбилиси марш протеста

13.12.2024 21:56





«Свободу узникам режима!» — с таким лозунгом музыканты и другие представители сферы культуры провели демонстрацию от консерватории в сторону министерства культуры Грузии.



Участники марша протеста пошли в сторону проспекта Руставели и призвали граждан к солидарности.



Требованием музыкантов, собравшихся у Минкульта, было повторное проведение выборов и освобождение арестованных на митингах граждан.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





