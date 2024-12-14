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В Батуми сильный ветер повредил крыши и оставил жителей без света


14.12.2024   13:58


В Батуми ликвидируют последствия урагана.

Сильный ветер вечером 13 декабря повредил крыши нескольких многоквартирных домов, повалил деревья и рекламные щиты.

На море был шторм. Повреждена набережная.

В ночь на субботу часть жителей черноморского города осталась без света.

Информации о пострадавших во время урагана не поступала.

Для устранения последствий с утра мобилизованы все соответствующие муниципальные службы. Сейчас в Батуми идет снег.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Грузии до воскресенья. На некоторых дорогах страны введены ограничения на передвижение автомобильного транспорта. Из-за непогоды «Грузинская железная дорога» отменила большинство пассажирских рейсов, запланированных на 14 декабря.


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