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В Батуми сильный ветер повредил крыши и оставил жителей без света
14.12.2024 13:58
В Батуми ликвидируют последствия урагана.
Сильный ветер вечером 13 декабря повредил крыши нескольких многоквартирных домов, повалил деревья и рекламные щиты.
На море был шторм. Повреждена набережная.
В ночь на субботу часть жителей черноморского города осталась без света.
Информации о пострадавших во время урагана не поступала.
Для устранения последствий с утра мобилизованы все соответствующие муниципальные службы. Сейчас в Батуми идет снег.
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Грузии до воскресенья. На некоторых дорогах страны введены ограничения на передвижение автомобильного транспорта. Из-за непогоды «Грузинская железная дорога» отменила большинство пассажирских рейсов, запланированных на 14 декабря.
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