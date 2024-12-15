

Гражданский активист Нико Манагадзе задержан в административном порядке

15.12.2024 13:55





Вчера вечером в административном порядке был задержан гражданский активист Нико Манагадзе. Об этом "Интерпрессньюс" сообщила адвокат Нико Манагадзе Мариам Патаридзе.



По словам адвоката, при задержании с ним был один человек, который также задержан. По ее словам, они оба переведены в третий изолятор в Дигоми.



По предположению адвоката, причиной задержания могло стать то, что Манагадзе не явился в управление полиции и потребовал участвовать в процессе в присутствии судьи магистрата.



«Нико Манагадзе был задержан вчера вечером, в 22:30, в административном порядке, после того как возвращался домой с акции. Предположительно, за ним следовали неидентифицируемые, т.н. правоохранители.



Вчера, когда Нико позвонили из управления полиции для участия в расследовании, он потребовал участия [в процессе] в присутствии судьи магистрата, и [мы] не явились. Я говорила непосредственно с тем следователем, который позвонил Нико и сообщила, что мы идем в суд на опрос. Как видно, Нико за это был наказан. Исходя из того, что через несколько часов после этой коммуникации его задержали на Костава...



В отношении него был составлен протокол по совершенно абсурдным, ставшим шаблонными статьям, который Нико, ясно, не подписал. Будто оскорблял полицию и оказывал сопротивление, в то время, когда он вообще не воспринял, что эти люди сотрудники полиции, даже когда находились в машине. Они не были в форме и не предъявляли служебные документы таким образом, чтобы он мог прочитать должность конкретного сотрудника полиции или его личность», - заявила Мариам Патаридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





