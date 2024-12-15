

Грузинские фанаты «Барселоны» и «Реала» проводят совместное протестное шествие

15.12.2024 17:04





События в Грузии смогли объединить фанатов таких исторических соперников, как испанские клубы "Барселона" и мадридский "Реал". Сегодня грузинские фанаты этих клубов присоединились ко всенародному недовольству и протесту в связи с действиями властей Грузии, которые сначала сфальсифицировали выборы, а затем устроили жестокие репрессии по отношению вышедшего протестовать против фальсификации выборов народа.



Требований у участников проходящих в последние дни акций протеста всего два: освобождение всех задержанных на акциях и проведение новых, демократических выборов в стране.





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