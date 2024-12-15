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Представители художественной сферы, реставраторы, искусствоведы переместились к Минкультуры
15.12.2024 18:42
Представители художественной сферы, реставраторы, искусствоведы и представители IT-сферы переместились к Министерству культуры.
До этого представители сферы IT присоединились к ним на левом берегу Куры .
Демонстранты у Минкульта напомнили министру о памятниках культурного наследия, пострадавших во время их правления. Участников митинга подбадривали жители из расположенных поблизости домов и водители автомобилей - сигналами.
В ходе шествия ни скандируют: «Искусство живо, независимо и политично», «Река народа из сердца страны не остановится», «Свободу узникам режима», «Полиция повсюду, справедливости нигде».
От Минкульта они планируют перейти к администрации президента, а затем к Филармонии, где присоединятся к наблюдателям на выборах 26 октября 2024 года, а затем вместе - к митингу, запланированному перед парламентом.
Требования участников акции неизменны. Они призывают правительство Грузии «назначить досрочные выборы, вернуть страну к европейскому внешнему курсу и освободить политзаключенных».
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