

Наблюдатели за выборами проводят к парламенту шествие под лозунгом: «Требуем новых выборов»

15.12.2024 20:16





Наблюдатели проводят шествие от здания филармонии в сторону парламента.



Участники акции требуют назначения новых выборов в стране и освобождения задержанных на митингах.



У них баннеры с надписями: «Свободу узникам режима», «Воры голосов и будущего», «Наблюдатели-свидетели фальсификаций», «Требуем новых выборов», «Выборы позорно сфальсифицированы».



Для информации, граждане протестуют против решения «Грузинской мечты» от 28 ноября, согласно которому Грузия не будет ставить вопрос открытия переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года. Протестные выступления в столице и ряде городов страны продолжаются непрерывно уже 18 дней.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





