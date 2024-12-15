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Наблюдатели за выборами проводят к парламенту шествие под лозунгом: «Требуем новых выборов»
15.12.2024 20:16
Наблюдатели проводят шествие от здания филармонии в сторону парламента.
Участники акции требуют назначения новых выборов в стране и освобождения задержанных на митингах.
У них баннеры с надписями: «Свободу узникам режима», «Воры голосов и будущего», «Наблюдатели-свидетели фальсификаций», «Требуем новых выборов», «Выборы позорно сфальсифицированы».
Для информации, граждане протестуют против решения «Грузинской мечты» от 28 ноября, согласно которому Грузия не будет ставить вопрос открытия переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года. Протестные выступления в столице и ряде городов страны продолжаются непрерывно уже 18 дней.
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