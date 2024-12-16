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Натиа Тодуа организует в Берлине благотворительный концерт в помощь семьям задержанных в Грузии молодых людей
16.12.2024 11:47
В Берлине пройдет благотворительный концерт в помощь семьям молодых людей, задержанных в ходе акций в Грузии. Организатор вечера – Натиа Тодуа, грузинская певица, работающая в Германии, которая споет на концерте вместе со своими друзьями.
Благотворительный концерт состоится 20 декабря.
«Мой народ в Грузии борется за свободу, демократию и будущее. Грузия заслуживает быть частью Европы. Мои грузинские и европейские друзья приглашают вас на музыкальный вечер «Мы поддерживаем грузин». Участие бесплатное. Пожертвованные средства будут использованы для семей молодых людей, несправедливо заключенных в тюрьму и подвергающихся насилию», — пишет Тодуа.
Концерт пройдет по адресу Beusselstrasse 35, 10553 Berlin, двери откроются с 19:00.
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