

Натиа Тодуа организует в Берлине благотворительный концерт в помощь семьям задержанных в Грузии молодых людей

16.12.2024 11:47





В Берлине пройдет благотворительный концерт в помощь семьям молодых людей, задержанных в ходе акций в Грузии. Организатор вечера – Натиа Тодуа, грузинская певица, работающая в Германии, которая споет на концерте вместе со своими друзьями.



Благотворительный концерт состоится 20 декабря.



«Мой народ в Грузии борется за свободу, демократию и будущее. Грузия заслуживает быть частью Европы. Мои грузинские и европейские друзья приглашают вас на музыкальный вечер «Мы поддерживаем грузин». Участие бесплатное. Пожертвованные средства будут использованы для семей молодых людей, несправедливо заключенных в тюрьму и подвергающихся насилию», — пишет Тодуа.



Концерт пройдет по адресу Beusselstrasse 35, 10553 Berlin, двери откроются с 19:00.





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