

Следственная служба признала журналиста Гурама Рогава потерпевшим

16.12.2024 14:37





Специальная следственная служба признала журналиста Formula TV Гурама Рогава потерпевшим.



29 ноября во время разгона митинга сотрудник полиции специального назначения напал на журналиста и намеренно ударил его по голове. У Рогава в результате нападения врачи выявили перелом лицевых костей и дуги 7-го шейного позвонка.



«Специальная следственная служба сообщила мне, что я признан потерпевшим. Сегодня в 15 часов меня вызывают в ведомство. Выясню, по каким статьям ведется расследование и что нового. Расскажу о деталях», — написал журналист.



Напомним также, что в ходе разгона 29 ноября пострадало большое количество манифестантов – как от действия слезоточивого газа или перцового спрея, так и в результате насилия со стороны спецназовцев. Среди пострадавших есть оппозиционные политики и журналисты.



Акции протеста в Тбилиси и в городах Грузии не утихают с 28-го ноября — после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Этому заявлению предшествовало принятие Европарламентом резолюции, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября.



Страсбург призвал провести новые выборы под международным надзором. Европарламентарии также призывали ЕС ввести персональные санкции против лидеров «Грузинской мечты»: олигарха Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, генсека партии и мэра Тбилиси Кахи Каладзе и других.



Источник: SOVA

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