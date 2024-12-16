

Сын Гарибашвили опроверг сообщение об его отчислении из Университета Пенсильвании

16.12.2024 14:57





Сын председателя «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили – Николоз Гарибашвили, опроверг информацию о том, что он отчислился из американского университета и пояснил, что в Грузию он прибыл на месяц, а по окончании зимних каникул вернется в Пенсильванию.



Указанное заявление он сделал в эфире телеканала «Имеди», прокомментировав свое отчисление из американского университета.



«Сейчас у меня зимние каникулы, и я прилетел в Грузию, к своей семье, на 1 месяц, как делал это в прошлом году и на летних каникулах. Не знаю, кому и зачем нужно распространять подобную ложь. Я продолжаю обучение в университете, как только начнется новый семестр, я вернусь в Пенсильванию, успехов всем!», - заявил Николоз Гарибашвили.



Напомним, что по информации телекомпании «Мтавари Архи», Ираклий Гарибашвили потребовал от сына уйти из университета Пенсильвании.





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