

В Тбилиси прошел марш бабушек и дедушек за евроинтеграцию Грузии

16.12.2024 17:12





В Тбилиси прошел марш бабушек и дедушек за евроинтеграцию Грузии. Они направились к проспекту Руставели.



В руках — плакаты с месседжами: «Дедушку (ბაბუას — на грузинском — ред.) никогда не будут называть «дедушкой», «Бабушку (ბებიას — на грузинском — ред.) никогда не будут называть «бабушкой»», «Свободу узникам режима — нашим внукам», «Внуки на страже европейского будущего».





По их словам, они хотят Европу, и то, что они не смогли сделать для поколения своих детей, они все еще должны быть в состоянии сделать для поколения своих внуков. Кое-кто также подчеркнул, что в числе требований — перевыборы в Грузии и освобождение задержанных участников акций протеста.



Отметим, с 8 утра 16 декабря в Тбилиси проходит ряд протестных шествий.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





