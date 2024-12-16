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В Тбилиси прошел марш бабушек и дедушек за евроинтеграцию Грузии
16.12.2024 17:12
В Тбилиси прошел марш бабушек и дедушек за евроинтеграцию Грузии. Они направились к проспекту Руставели.
В руках — плакаты с месседжами: «Дедушку (ბაბუას — на грузинском — ред.) никогда не будут называть «дедушкой», «Бабушку (ბებიას — на грузинском — ред.) никогда не будут называть «бабушкой»», «Свободу узникам режима — нашим внукам», «Внуки на страже европейского будущего».
По их словам, они хотят Европу, и то, что они не смогли сделать для поколения своих детей, они все еще должны быть в состоянии сделать для поколения своих внуков. Кое-кто также подчеркнул, что в числе требований — перевыборы в Грузии и освобождение задержанных участников акций протеста.
Отметим, с 8 утра 16 декабря в Тбилиси проходит ряд протестных шествий.
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