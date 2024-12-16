

Курьеры различных компаний проводят акцию у Минздрава

16.12.2024 17:26





Курьеры различных компаний сегодня пришли к Министерству здравоохранения. Участники акции выражают солидарность с коллегой — Иракли Миминошвили, который был задержан без доказательств только потому, что защищал европейское будущее страны на Руставели.



Они говорят, что стали жертвами террора и запугивания, потому что если в процессе передвижения по улице они показывают знак солидарности с участниками акции, их сразу останавливает полиция и штрафует.



«Иракли работает днем на кухне, а вечером — курьером, он трудолюбивый человек, и мы выражаем ему солидарность. Мы все в ярости, все подорожало, и мы думаем о том, чтобы уехать из страны», — говорит участник акции.



«Мы все хорошо знаем, что в тюрьмах находятся люди, которых пытали, эта система коснется всех и приведет к тяжелым трагедиям в домах каждого, поэтому пока есть время, мы должны выйти, иначе завтра и послезавтра эта тирания коснется каждого», — заявляет еще один участник акции.



Иракли Миминошвили, 19-летний студент, был арестован 4 декабря в Тбилиси после обыска в его доме. Он активно участвовал в проевропейских акциях, но не является членом политических организаций. Полиция провела обыск без адвоката, изъяв компьютер, телефон и мелкую технику.



Его обвиняют по статьям 225 (организация или участие в групповом насилии) и 239 (хулиганство) Уголовного кодекса. За групповое насилие предусмотрено тюремное заключение от 4 до 6 лет, за хулиганство — от 2 до 5 лет, если преступление совершено группой.



Родные утверждают, что его дом находился под наблюдением до ареста.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





