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Задержанного на акции несовершеннолетнего освободили из зала суда
16.12.2024 17:30
Несовершеннолетнему, задержанному на митинге на проспекте Руставели, заменили временный тюремный срок в качестве меры пресечения и отпустили из зала.
Генеральная прокуратура Грузии обратилась с указанным ходатайством в Тбилисский городской суд.
Его передали под присмотр родителей. За поведением несовершеннолетнего будет нести ответственность его отец.
«В данном случае предъявленное обвинение было связано с эпизодом пожара в одном из залов парламента Грузии. Имелись различные обстоятельства, которые легли в основу меры пресечения. В данном случае мы учли законный интерес несовершеннолетнего. При передаче несовершеннолетнего под опеку родителя. Это логично, должно быть согласие и готовность родителей», — заявила прокурор Тамар Иакобидзе.
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