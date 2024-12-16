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Представители литературной сферы проводят шествие к зданию парламента Грузии
16.12.2024 19:02
Представители литературной сферы из Литературно-мемориального музея Ильи Чавчавадзе
проводят акцию-шествие к зданию парламента Грузии.
На акции протеста находятся: писатели, редакторы, издатели, дизайнеры, букинисты и лица, имеющие отношение к литературе.
Во время шествия они планируют остановиться у мемориальных домов-музеев Галактиона Табидзе и Михаила Джавахишвили, где озвучат свою позицию. Затем они присоединятся к акции протеста, проведение которой объявлено на проспекте Руставели.
В руках у участников акции баннеры: "Вам не изменить путь Ильи!", "Для защиты свободы лучшее оружие – книга, а не армия!", "Язык, отечество, вера – не уступим ни одно!"
Вместе с тем, они держат в руках флаги Грузии и Евросоюза.
По заявлениям участников шествия, "Сила в единстве", и только единством можно добиться результата.
"В этой стране должна быть завершена та цепь несправедливостей, которая действует уже давно и увенчалась тем, что Бидзина Иванишвили устроил конституционный переворот в собственной стране", - заявил писатель Паата Шамугия.
Требования манифестантов остаются неизменными. Они призывают власти "назначить досрочные выборы, вернуть страну на европейский курс и освободить политзаключенных.
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