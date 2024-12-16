

Акция протеста у здания парламента Грузии возобновлена

16.12.2024 20:21





На проспекте Руставели проходит акция протеста. Участники акции перекрыли автомобильное движение.



Недавно к акции присоединилось шествие представителей литературной сферы, в том числе писатели, редакторы, издатели, дизайнеры, букинисты и лица, имеющие связь с литературой.



Их требование: назначение повторных выборов и освобождение задержанных на акциях протеста.



„Не осталось ни одного человека, который бы не осознавал, что за ад готовит нам Бидзина Иванишвили и„Грузинская мечта“ - риск, стоящий у двери, осознает каждый. Люди осознают риск, что, если они остановятся сейчас, то в стране не будет ничего, и им придется эмигрировать. Исходя из этого, к протесту подключается все больше и больше людей, кто выходит на марши, кто пытается быть активным на Фейсбуке. Мы – литераторы, тоже обычные граждане, работой которых является пересказ, повествование событий. Закон о цензуре, принятый ими, напрямую касается литераторов, но это один маленький кусочек зла, который варит Бидзина Иванишвили“, - заявил на акции писатель Давид Горгиладзе.





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