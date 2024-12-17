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«Не станем российской хинкальной», «Не будем кормить репрессивный режим» - акция сферы гостеприимства
17.12.2024 15:11
На Вокзальной площади, у т.н. дезертирского рынка, проходит акция протеста представителей сферы гостеприимства.
На ней присутствуют известные повара, активисты и граждане.
Они принесли флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры различного содержания с надписями - "Выборы", "Мы не станем российской хинкальной", "Не будем кормить репрессивный режим", а также баннеры с изображениями демонстрантов, пострадавших и избитых во время нынешних акций.
Участники протеста требуют освобождения задержанных на акциях и новых выборов.
Планируется шествие в сторону парламента.
На месте также мобилизованы несколько экипажей патрульной полиции.
Граждане протестуют против решения "Грузинской мечты" от 28 ноября, согласно которому Грузия не будет ставить вопрос открытия переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года. Протестные выступления в столице и ряде городов страны продолжаются непрерывно уже 20 дней.
Также в течение дня с разных локаций запланировано протестное шествие по улицам столицы представителей различных сфер.
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