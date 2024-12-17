

Состояние здоровья 21-летнего Александра Тиркия резко улучшилось - директор клиники

17.12.2024 16:56





Клинический директор клиники имени Ингороква Кахабер Челидзе заявил, что состояние здоровья 21-летнего Александра Тиркия значительно улучшилось, и необходимости его пребывания в реанимации больше не существует.



«Мы наблюдаем значительный прогресс в состоянии здоровья 21-летнего молодого человека. Есть явное улучшение всех параметров, включая зрение. Хотя зрение пока не восстановилось на 100%, что и не ожидалось за такой короткий срок, но, по оценкам самого пациента, восстановление составило примерно 60-70%. Медицинские оценки примерно совпадают с оценками пациента. Все параметры стабильны, хотя его состояние все еще требует внимания. На данном этапе его пребывание в реанимационном отделении больше не требуется, и, вероятно, сегодня он будет переведен в изолированную палату. Все действия и поведение пациента сознательны. Он просит встать. Естественно, по определенным медицинским соображениям его полная свобода передвижений ограничена, но с помощью ассистенции он уже может передвигаться. Таким образом, на данный момент его состояние можно считать удовлетворительным», – заявил клинический директор.







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