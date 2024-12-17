

В направлении проспекта Руставели проходит марш – «С западным образованием к Европе!»

17.12.2024 21:52





Собравшиеся у представительства ЕС в Грузии граждане проводят акцию-шествие к парламенту под названием – «С западным образованием к Европе!».



В шествии принимают участие люди, получившие образование в западных странах или желающие продолжить обучение на Западе.



Кроме того, к участникам шествия на проспекте Чавчавадзе присоединились члены «Марша университетского общества». В марше объединились студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета и государственного университета Ильи.



Демонстранты несут транспаранты с надписями: «Образование, свобода, невежество – рабство», «Я не буду учиться в России», «Образование – самое мощное оружие, способное изменить мир».



Как говорят участники акции, сегодня идет борьба за свободу, ценности и национальные ценности.



Требования демонстрантов неизменны. Они призывают правительство Грузии «назначить досрочные выборы, вернуть страну к европейскому внешнему курсу и освободить политзаключенных».



Для справки, граждане протестуют против решения "Грузинской мечты" от 28 ноября, согласно которому Грузия не будет ставить вопрос открытия переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года.





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