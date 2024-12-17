Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В направлении проспекта Руставели проходит марш – «С западным образованием к Европе!»


17.12.2024   21:52


Собравшиеся у представительства ЕС в Грузии граждане проводят акцию-шествие к парламенту под названием – «С западным образованием к Европе!».

В шествии принимают участие люди, получившие образование в западных странах или желающие продолжить обучение на Западе.

Кроме того, к участникам шествия на проспекте Чавчавадзе присоединились члены «Марша университетского общества». В марше объединились студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета и государственного университета Ильи.

Демонстранты несут транспаранты с надписями: «Образование, свобода, невежество – рабство», «Я не буду учиться в России», «Образование – самое мощное оружие, способное изменить мир».

Как говорят участники акции, сегодня идет борьба за свободу, ценности и национальные ценности.

Требования демонстрантов неизменны. Они призывают правительство Грузии «назначить досрочные выборы, вернуть страну к европейскому внешнему курсу и освободить политзаключенных».

Для справки, граждане протестуют против решения "Грузинской мечты" от 28 ноября, согласно которому Грузия не будет ставить вопрос открытия переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна