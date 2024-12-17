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Грузинские НПО начинают документирование преступлений и других форм репрессий
17.12.2024 23:26
Организации гражданского общества начинают документирование преступлений и других форм репрессий. Эти организации являются: GYLA, SJC, PHR, TDI, DRI, Civic Idea, GDI, GCRT, HRD, RG, ISFED, IDFI, WISG;
Если вы пострадали или стали свидетелем нарушения прав человека, нужно заполнить эту форму или написать на почту: [email protected]
"Когда все государственные институты страны отказываются исполнять закон, обязанностью гражданского общества является сбор доказательств и помощь жертвам в поиске справедливости.
Мы обращаемся ко всем жертвам - мы рядом с вами.
Предоставленная вами информация и ваша личность будут обработаны конфиденциально, с полным учетом вашего согласия.
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