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Грузинские НПО начинают документирование преступлений и других форм репрессий


17.12.2024   23:26


Организации гражданского общества начинают документирование преступлений и других форм репрессий. Эти организации являются: GYLA, SJC, PHR, TDI, DRI, Civic Idea, GDI, GCRT, HRD, RG, ISFED, IDFI, WISG;

Если вы пострадали или стали свидетелем нарушения прав человека, нужно заполнить эту форму или написать на почту: [email protected]

"Когда все государственные институты страны отказываются исполнять закон, обязанностью гражданского общества является сбор доказательств и помощь жертвам в поиске справедливости.

Мы обращаемся ко всем жертвам - мы рядом с вами.

Предоставленная вами информация и ваша личность будут обработаны конфиденциально, с полным учетом вашего согласия.


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