

Илья Варламов выпустил сюжет про протесты в Тбилиси

17.12.2024 23:28









Команда блогера поговорила с протестующими на одном из митингов на проспекте Руставели, задав им вопросы о будущем Грузии. В сюжете можно увидеть людей разных возрастов. Вот несколько высказываний:



«Я усилила бы демократию, чтобы ценили людей и их желания, повысила бы благосостояние — на что не способны тоталитарные режимы. Такие режимы не несут прогресса, и это мы уже усвоили».



«Я хочу, чтобы в моей стране была свобода слова, чтобы мои права были защищены, чтобы мои дети получали качественное образование. Сегодня образование в Грузии под вопросом. Вероятно, дипломы грузинских вузов потеряют международное признание».



«В первую очередь я бы изменила судебную систему. Потом сменятся министры и правительство. Закон должен быть един для всех, как в демократических странах».



«Хочется жить по европейским стандартам, а не по тем, которые пропагандирует „Грузинская мечта“. Хочется подлинной европейской реальности, которая соответствует грузинской идентичности».



«Нужно помнить, что демократия — это власть народа. Я не смирюсь с тем, что кто-то, ухватившись за кресло в парламенте, возомнил себя хозяином страны. Хочу жить в стране, где могу выражать своё мнение, где государство будет давать мне то, что мне полагается, а не поворачиваться ко мне спиной, когда я в этом нуждаюсь».



«Хочу жить в стране, где государство не будет поворачиваться ко мне спиной, когда я в этом нуждаюсь» - Илья Варламов выпустил сюжет про протесты в Тбилиси.Команда блогера поговорила с протестующими на одном из митингов на проспекте Руставели, задав им вопросы о будущем Грузии. В сюжете можно увидеть людей разных возрастов. Вот несколько высказываний:«Я усилила бы демократию, чтобы ценили людей и их желания, повысила бы благосостояние — на что не способны тоталитарные режимы. Такие режимы не несут прогресса, и это мы уже усвоили».«Я хочу, чтобы в моей стране была свобода слова, чтобы мои права были защищены, чтобы мои дети получали качественное образование. Сегодня образование в Грузии под вопросом. Вероятно, дипломы грузинских вузов потеряют международное признание».«В первую очередь я бы изменила судебную систему. Потом сменятся министры и правительство. Закон должен быть един для всех, как в демократических странах».«Хочется жить по европейским стандартам, а не по тем, которые пропагандирует „Грузинская мечта“. Хочется подлинной европейской реальности, которая соответствует грузинской идентичности».«Нужно помнить, что демократия — это власть народа. Я не смирюсь с тем, что кто-то, ухватившись за кресло в парламенте, возомнил себя хозяином страны. Хочу жить в стране, где могу выражать своё мнение, где государство будет давать мне то, что мне полагается, а не поворачиваться ко мне спиной, когда я в этом нуждаюсь».





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